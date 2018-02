Ingressos para o show de Eminem em SP já estão à venda

Os ingressos para o show de Eminem no Brasil já estão à venda. A apresentação acontece no dia 5 de novembro, no Jockey Club de São Paulo.

O preço dos ingressos varia de R$ 150 a R$ 500, com opção de meia-entrada para estudantes.

De volta aos holofotes, Eminem está em turnê para divulgar seu novo disco, "Recovery".

O show deve contar com outras atrações, que ainda não foram divulgadas.

A apresentação acontece na véspera do GP do Brasil, e faz parte do festival F-1 Rocks, que levou o Black Eyed Peas e a cantora Beyoncé ao GP de Cingapura no ano passado. Esta é a primeira vez que o evento acontece no Brasil.

F1 Rocks - 5 de novembro, a partir das 19h30. Jockey Club de São Paulo (av. Lineu de Paula Machado, 1263). Ingressos a R$ 150 (arquibancada), R$ 260 (pista) e R$ 500 (pista vip). Estudantes pagam meia-entrada. Compras pelo site www.ingressorapido.com.br, pelo telefone 4003-1212 e em pontos de venda credenciados. Informações: www.f1rocks.com.br.