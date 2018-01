Ingressos para o segundo show do Coldplay em SP estão esgotados

Os ingressos para o segundo show do Coldplay no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 8 de novembro, estão esgotados. As entradas se esgotaram em menos de 24 horas após o início das vendas nesta sexta-feira, 21.

O Coldplay passa pela América Latina com sua turnê A Head Full Of Dreams e faz dois shows em São Paulo, nos dias 7 e 8 de novembro, ambos no Allianz Parque. Dia 11 de novembro é a vez da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A banda termina a turnê na Argentina, quando se apresenta em dois dias no Estadio Unico de La Plata (Buenos Aires) nos dias dia 14 e 15 de novembro.