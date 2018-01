Ingressos para o Rock in Rio podem ser cadastrados a partir desta terça-feira

Começa nesta terça-feira, 3, o cadastro dos ingressos adquiridos na pré-venda para o Rock in Rio 2015, que ocorre em setembro deste ano. A pré-venda esgotou cem mil ingressos em novembro de 2014, quando poucas atrações tinham sido divulgadas. Desde então, bandas como Queen, Slipknot, Metallica e Queens of the Stone Age foram adicionadas ao line-up do festival (veja abaixo a lista por dia).

Quem comprou o Rock in Rio Card pode escolher uma das datas para comparecer ao festival no site da Ingresso.com. A escolha deve ser feita até o dia 2 de abril, data provável em que se inicia a venda oficial de ingressos. Cada cliente pode associar até quatro "cards", sendo no máximo uma meia-entrada.

Por enquanto, com as atrações anunciadas, os dias estão assim:

18 de setembro

Queen (com Adam Lambert) e John Legend

19 de setembro

Metallica

20 de setembro

Nenhuma atração confirmada ainda

24 de setembro

System of a Down, Queens of the Stone Age e Hollywood Vampires

25 de setembro

Slipknot e Faith no More

26 de setembro

Ainda sem atrações confirmadas

27 de setembro

Katy Perry e a-Ha