Ingressos para o festival Planeta Terra estão esgotados

SÃO PAULO - Os ingressos para o Planeta Terra Festival deste ano, que começaram a ser vendidos na madrugada desta quarta-feira, 08, à meia noite, já estão esgotados. A estimativa de público para o evento é de 20 mil pessoas.

O festival de música acontece no dia 5 de novembro no Playcenter, na zona oeste de São Paulo. As bandas The Strokes, Beady Eye, Peter Bjorn and John, The Vaccines e Toro Y Moi são as atrações da quinta edição do Planeta Terra.

No ano passado, os quatro lotes disponibilizados esgotaram em um mês. Smashing Pumpkins e Mika tocaram no festival em 2010.

As últimas entradas para o evento, que inicialmente eram vendidas por RS 200, já custavam R$ 300 - sem contar as taxas de conveniência, que aumentam o valos dos ingressos em até R$ 75 para moradores de São Paulo - por volta das 10h, quando apenas o terceiro lote estava disponível.