Ingressos para o festival Lollapalooza começam a ser vendidos na próxima semana

Os ingressos para edição de 2015 do Lollapalooza começam a ser vendidos na próxima quarta-feira, 24 de setembro, a partir das 10h. As entradas do Lote 1 do Lolla Pass, que dá acesso aos dois dias de festival, custam entre R$ 290 (meia-entrada) e R$ 580 (inteira) e podem ser adquiridas pela internet (www.ticketsforfun.com.br) ou nas bilheterias do Citibank Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro).

O festival será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 28 e 29 de março. O site oficial do evento publicou uma pequena entrevista com Alexandre Faria que deu alguns detalhes sobre o que esperar para a próxima edição do Lollapalooza. Segundo ele, o line up será divulgado entre a segunda quinzena de outubro e a primeira de novembro.

A organização do festival não confirma, mas nomes como Jack White, Robert Plant, Foster The People, Interpol e Kasabian podem ser as principais atrações do festival deste ano.