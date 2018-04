Ingressos para Jonas Brothers estão quase esgotados

Até as 13 horas deste sábado, 23, sete setores estavam com os ingressos esgotados para o show da banda de rock americana Jonas Brothers no estádio do Morumbi no domingo, 24. A pista amarela - a mais próxima do palco, as cadeiras inferiores azul e vermelha, as cadeiras cobertas azul e vermelha, as cadeiras premium azul e a arquibancada azul são as áreas que não têm mais entradas disponíveis.

Os setores que ainda têm ingressos à venda são as pistas verde, lilás e branca, as cadeiras coberta laranja e premium laranja, e as arquibancadas especial, laranja e vermelha. Segundo a empresa que administra a venda das entradas, poucos ingressos ainda estão disponíveis nesses setores. A companhia, entretanto, não soube dizer o número exato.

Os portões para o show dos Jonas Brothers serão abertos às 14 horas, e a previsão de início é para as 18h30. Antes, porém, haverá a abertura da apresentação com a banda paulista Cine, que também abrirá os shows dos americanos do McFly nos dias 28 e 29.

O show faz parte da turnê de divulgação do filme Jonas Brothers 3D: O Show, que estreia no próximo dia 29. O filme exibirá bastidores e trechos da última turnê da banda, a do disco A Little Bit Longer. A apresentação contará com a atriz e cantora Demi Lovato, que contracenou com os irmãos em Camp Rock, o primeiro filme que envolveu o grupo. Neste sábado, os Jonas Brothers se apresentam na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro.

Juntos desde 2005, o grupo, formado pelos irmãos Nick, Joe e Kevin Jonas, já vendeu 12 milhões de cópias de seus discos em todo o mundo e deve trazer cerca de 50 mil fãs ao Morumbi. No currículo, os irmãos têm parcerias com Elvis Costello, Stevie Wonder e a abertura de parte da turnê europeia de Avril Lavigne, outro sucesso adolescente.

Trânsito

Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 23 horas deste sábado serão colocados cavaletes nas principais vias de acesso, nas quais será proibido estacionar a partir das 5h30 de domingo. Às 11 horas, os agentes da CET estarão no local para monitorar o trânsito. Ao término do show, os agentes também estarão em operação orientando pedestres e veículos.

As avenidas Giovanni Gronchi e Jorge João Saad terão seus sentido invertidos em alguns trechos para facilitar a saída dos veículos. A rua Erasmo Teixeira e a avenida João Jorge Saad serão pontos exclusivos para embarque de passageiros.