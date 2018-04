Ingressos para Franz Ferdinand em SP esgotam-se em minutos

Foi grande a procura por ingressos para a única apresentação da banda de rock escocesa Franz Ferdinand no Brasil. Segundo os organizadores, em apenas 15 minutos foram vendidas nesta quinta-feira, 17, todas as 500 entradas disponíveis para o show do grupo, que acontecerá na boate The Week, em São Paulo, no próximo dia 30.

Outros ingressos para o evento serão distribuídos por patrocinadores - a Smirnoff, por exemplo, sorteará 150 pares de entradas através de sua página no Twitter. O Franz Ferdinand estará no País para o Vídeo Music Brasil (VMB). O grupo está entre os artistas que se apresentarão no prêmio, organizado pela MTV Brasil.

O VMB deste ano acontece em 1º de outubro, no Credicard Hall, em São Paulo. No ano passado, a atração internacional, a banda britânica Bloc Party, foi vaiada e criticada pela plateia e imprensa por protagonizar o único playback da noite.