Ingressos para área VIP do show de João Gilberto em SP estão esgotados

Os ingressos para a plateia VIP do show de João Gilberto em São Paulo chegaram ao fim. O músico fará uma apresentação no Via Funchal em 5 de novembro.

Os bilhetes custavam R$ 1.000. As vendas começaram nesta quinta-feira, 22, ao meio-dia pelo site da casa de shows em que o cantor se apresentará (www.viafunchal.com.br).

A turnê "80 anos. Uma vida bossa nova" tem shows confirmados em São Paulo (05/11), Rio de Janeiro (15/11), Brasília (19/11) e Porto Alegre (25/11).

A turnê celebra os 80 anos do cantor e compositor baiano, que não se apresenta ao público desde 2008, quando realizou shows no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, e no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

80 anos. Uma vida bossa nova

São Paulo

05 de novembro, às 22 horas.

Via Funchal

Bilheteria aberta das 12h às 22h, ou pelo site www.viafunchal.com.br

Rio de Janeiro

15 de novembro, às 21 horas.

Theatro Municipal

Bilheteria aberta das 10h às 18h, ou pelo site www.ingresso.com

Brasília

19 de novembro, às 21 horas.

Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Pontos de venda disponíveis no site www.ingressorapido.com.br

Porto Alegre

25 de novembro, às 21 horas.

Teatro do Sesi

Pontos de venda disponíveis no site www.ingressorapido.com.br