Ingressos esgotados para um dos shows do New Order Quem pretendia assistir ao show da banda inglesa New Order na véspera do feriado pode desistir. Os ingressos para a apresentação do dia 14 já estão esgotados, segundo informou nesta terça-feira a assessoria de imprensa do Via Funchal, casa de shows onde o grupo vai se apresentar. Mas para os paulistas haverá ainda o show do dia 13. Quase duas décadas depois de se apresentar no País, a banda inglesa New Order retorna aos palcos brasileiros, começando a turnê por Brasília, no dia 10. Depois, o grupo segue para Belo Horizonte, onde integra a programação do Festival Pop Rock Brasil. Toca em São Paulo nos dias 13 e 14 e depois segue para o Rio, no dia 16, no Vivo Rio. Formada por Bernard Sumner (vocal/guitarra), Peter Hook (baixo), Stephen Morris (bateria) e Phil Cunningham (teclado/guitarra), o New Order nasceu com o término da banda de punk Joy Division. New Order. Via Funchal. Data: 13 e 14 de novembro. Horário: 22h. Ingressos: Pista - R$ 150,00. Mezanino - R$ 180,00. Camarote - R$ 250,00. Venda de ingressos: Bilheterias da Via Funchal, das 12h às 22h. Vendas por telefone: showare Call Center: 3089-6999. Vendas online: site da Via Funchal www.viafunchal.com.br) Pontos de venda: - ShowTickets Shopping Iguatemi. 3º Piso - Somente cartões de crédito (Mastercard, Diners, VISA e Amex.). Taxa de conveniência: 15% - Newness (Livros e Revistas). Av. Yojiro Takaoka, 4528 - Loja 02 - La Ville Mall - Alphaville - Santana do Parnaíba. Somente cartões de crédito (Mastercard, Diners, VISA e Amex). Taxa de conveniência: 15%