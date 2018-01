Ingressos esgotados para show do Daft Punk no Rio Atração do TIM Festival a dupla eletrônica francesa Daft Punk vai se apresentar no Rio, dia 27. A dupla, que está longe dos palcos há dez anos, faz show único no palco TIM Stage na Marina da Glória, no Rio. Mas os fãs ainda têm a chance de encontrar ingressos para o show da dupla em São Paulo, no dia 29, no Anhembi. Eles vão dividir o palco com Mombojó, TV On The Radio, Thievery Corporation e Yeah Yeah Yeahs. A organização do evento informa que os ingressos estão esgotados também para as apresentações do palco TIM Stage no dia 29, no Rio: Beastie Boys, Instituto e DJ Shadow. O mesmo vale para o palco TIM Lab no dia 28, no Rio, com Bonde do Rolê, TV on The Radio e Thievery Corporation. Estão esgotados os dois shows de Stefano Bollani, Ahmad Jamal e Herbie Hancock para o palco TIM Club do dia 29, no Rio, e em São Paulo, para o dia 27, no Auditório Ibirapuera.