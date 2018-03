Ingressos de show de Toni Braxton já podem ser reembolsados

O reembolso para que comprou ingressos para as apresentações de Toni Braxton no Via Funchal, em São Paulo, já pode ser efetuado, informou a casa de shows nesta quinta-feira, 6.

O valor dos ingressos poderá ser restituído somente nas bilheterias do Via Funchal, que fica na Rua Funchal, 65, e funciona de segunda a domingo, das 12 horas às 22 horas.

Os ingressos adquiridos através do site Via Funchal e que não foram retirados já estão tendo seus pedidos cancelados junto às administradoras dos cartões de crédito. O prazo para que o cliente identifique em sua fatura o cancelamento da compra é de 9 a 10 dias úteis, em média, informa o Via Funchal.

A cantora Toni Braxton foi avisada que será necessário pelo menos uma semana a mais no estúdio para finalizações em seu novo álbum, previsto para ser lançando mundialmente em setembro, e por causa disso teve de adiar seus shows no Brasil.

"Queridos fãs, infelizmente precisarei adiar minha visita ao Brasil. Estou muito desapontada em não poder cantar para vocês logo, como eu gostaria, mas espero poder reagendar essa turnê e estar com vocês brevemente. Com amor, Toni", diz o comunicado em sua página oficial na internet.