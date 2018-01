Ingresso para ver Arctic Monkeys em São Paulo custa até R$ 480

Foram divulgados nesta sexta-feira, 18, os preços dos ingressos para o show do Arctic Monkeys em São Paulo, marcado para o dia 14 de novembro na Arena Anhembi. As entradas para o show vão custar de R$ 110 (meia-entrada) a R$ 480 (inteira na Pista Premium). O show em São Paulo faz parte da plataforma Live Music Rocks. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir do dia 23 de julho, à 0h, pelo site da Livepass. Também haverá uma bilheteria no Estádio do Morumbi, que funciona das 10h às 18h exceto em dias de jogos.

A banda inglesa também se apresenta no Rio, no dia 15 de novembro, na Arena HSBC. Para este show, os ingressos custam de R$ 110 (meia-entrada pista) a R$ 380 (pista premier). A venda começa no dia 29 de julho, às 10h.

A banda formada na Suécia The Hives, conhecida pelo shows explosivos, fará a abertura dos dois shows brasileiros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criada em 2001 na cidade de Sheffield, o Arctic Monkeys teve seu álbum de estreia, Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, lançado em janeiro de 2006 e ainda detém o recorde de álbum de lançamento mais rapidamente vendido de uma banda no Reino Unido, com 120 mil cópias vendidas somente no primeiro dia. O álbum mais recente, AM, foi lançado em 2013.