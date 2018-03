Information Society vem ao Brasil para agradar público fiel

No fim dos anos 80 e início dos 90, as pistas não apagavam as luzes sem antes tocar ‘What’s on Your Mind’ ou ‘Running’, do Information Society. Com público fiel por aqui, o trio americano está de volta ao País. Desta vez, os representantes do synth pop vêm com a formação original: Paul Robb, Kurt Harland e James Cassidy.

Onde: Via Funchal (3.000 lugares) - R. Funchal, 65, Vila Olímpia. Telefone: 2198-7718

Quando: quarta-feira, 12, às 21h30.

Quanto: de R$ 140 a R$ 200.