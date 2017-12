Infected Mushroom adianta novo álbum Definidos como um dos precursores do trance psicodélico (denominação que não agrada muito à dupla), os israelenses Erez Eizen e Amit Duvdev, mais conhecidos como Infected Mushroom, apresentam-se no domingo, às 7h30 da manhã, encerrando a Tribe, festa que completa 6 anos de vida. A dupla vem comemorar seus 10 anos de existência com a turnê Becoming Insane World Tour 2006, que vai passar por um total de 20 cidades brasileiras. "Todos os shows que já fizemos até agora foram realmente muito bons. Passamos por Brasília, Goiânia, Juiz de Fora... estamos muito ansiosos pelo que ainda vem por aí", diz Duvdev. O live set promete ser realmente um grande show. Quase como os dos grandes nomes do rock´n´roll. "Nós sempre seremos uma banda de música eletrônica, mas não podemos negar a nossa influência no rock´n´roll, pois temos guitarras, bateria e cantores. Talvez isso possa ser chamado de um rock´n´roll eletrônico", diverte-se Duvdev. A carga de equipamentos é pesada: 3 teclados, 2 computadores, bateria eletrônica, 2 guitarras e 2 microfones. Como o próprio Duvdev já adianta "é uma verdadeira banda no palco". Metade do repertório é composta por músicas novas do próximo álbum da dupla, Vicious Delicious, que será disponibilizado a partir de janeiro. "É claro que também tocaremos alguns músicas antigas, mas basicamente é um show novo desde a última vez em que estivemos por aqui, em maio. Garanto que há muita coisa boa." O percussionista brasileiro Rogério Jardim e o guitarrista israelense Erez Netz apresentam-se com a dupla que teve como base a música clássica. "Estudamos piano quando éramos muito jovens, mas logo enveredamos para o rock´n´roll, montando inclusive uma banda. Desistimos em seguida e seguimos para o trance", conta Duvdev. Como ambos sempre tocaram teclado, a música eletrônica surgiu naturalmente. E seguem em busca da batida perfeita. Tribe. Pirapora do Bom Jesus (Rodovia Castelo Branco, saída 48 para Pirapora do Bom Jesus). R$ 75 a R$ 100.