Uma infecção no terceiro molar, o dente do siso, fez Pabllo Vittar cancelar sua participação no Criança Esperança, da Globo, neste sábado, 19. Outros shows pelo País também precisaram ser adiados. Segundo informações de sua assessoria de imprensa, o artista ficará em São Paulo para se recuperar da infecção.

