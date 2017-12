<i>New York Times</i> elogia o brasileiro Nelson Freire Deu no New York Times: uma crítica elogiosa ao pianista brasileiro Nelson Freire, que se apresenta nesta segunda-feira, 9, em Fort Worth. O pianista vai performar em um recital no Bass Hall, o primeiro de quatro espetáculos que culminarão em um concerto do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. ?Ele é talvez o melhor pianista vivo que os americanos não conhecem?, diz um trecho do artigo do jornal.