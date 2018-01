Indicados ao Grammy Latino serão conhecidos na próxima terça-feira

A Academia Latina de Gravação vai anunciar na próxima terça-feira, 26, os indicados à 18ªpremiação do Grammy Latino, informou o presidente da organização, Gabriel Abaroa, num vídeo publicado no Twitter.

Inicialmente, a organização pretendia anunciar os consorrentes na última quarta-feira, mas decidiu adiar o anúncio por conta do terremoto que atingiu o México, de 7,1º de magnetude na escala Richter. "Devido ao ocorrido no México, decidimos adiar o anúncio", revelou à EFE Teresa Romo, portavoz da Academia. Ao menos 286 pessoas morreram na tragédia.

A 18ª edição do Grammy Latino será realizada no dia 16 de novembro em Las Vegas, nos EUA. A Academia vai homenagear, um dia antes, a trajetória de Los del Río, Lucecita Benítez, Ilan Chester, Victor Heredia, Guadalue Pineda, Cuco Valoy e ainda o brasileiro João Bosco, com o prêmio de Excelência Musical. Já o prêmio de Personalidade do Ano irá para o cantor e compositor espanhol Alejandro Sanz.