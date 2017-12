Índia proíbe videoclipe de Paris Hilton por conteúdo sexual Paris, a herdeira da fortuna Hilton, voltou a escandalizar com seu novo vídeo, que acaba de ser proibido na televisão da Índia. A filha do magnata imobiliário Rick Hilton, de 25 anos, lançou na semana passada seu primeiro CD, "Paris". Ele chegou às lojas da Índia na terça-feira. No entanto, a má notícia para seus fãs indianos veio em seguida. O Comitê de Qualificação Cinematográfica decidiu proibir a difusão do videoclipe "Stars are blind", por seu "conteúdo altamente sexual", segundo informa hoje o jornal "Times of Índia". O diretor de marketing de EMI Virgin na Índia, Kaveri Khulla, disse que a empresa vai aproveitar o vácuo legal a respeito da internet para divulgar este o clipe pela rede O vídeo "Stars are blind" está disponível em centenas de sites. Assim, os fãs indianos poderão avaliar a nova aposta de Paris Hilton.