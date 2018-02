Incubus lança game e combate a pirataria de forma bem-humorada

A banda de rock Incubus encontrou um jeito divertido de encarar a pirataria online de músicas, prática cada vez mais difundida na internet. O novo disco da banda, If Not Now, When?, foi lançado no início desta semana junto com um game que pode ser acessado no site oficial da banda.

Em Incubattle (Incubatalha, em tradução livre para o português), o jogador controla os músicos do grupo em uma luta contra os piratas. O visual é inspirado nos videogames da década de 80, bem como a trilha sonora, que conta com faixas do novo álbum convertidas para 8-bits.