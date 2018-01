Incêndio atinge estrutura de palco do festival Tomorrowland

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um incêndio ainda sem causas esclarecidas tomou conta do palco do festival de música eletrônica Tomorrowland, que ocorre no Can Zam Park, em Barcelona, na Espanha.

O incidente ocorreu momentos antes do show de Steve Aoki. Como o evento estava sendo transmitido ao vivo, o início das chamas pôde ser acompanhado por espectadores em todo o mundo.

Segundo as autoridades catalãs, por volta de 20 mil pessoas tiveram de deixar o local, mas ninguém ficou ferido.