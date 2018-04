IML de Los Angeles é investigado por morte de Michael Jackson

A Polícia de Los Angeles iniciou uma investigação no Instituto Médico Legal (IML) do condado para descobrir se funcionários venderam ou divulgaram ilegalmente informações relacionadas à morte do cantor Michael Jackson, informou neste sábado, 25, a imprensa local.

"As autoridades querem ter certeza de que não houve nada ilegal", disse o porta-voz da Polícia, Steve Whitmore. As autoridades de Los Angeles, que ordenaram a investigação, também pediram uma auditoria no instituto, destacou Mark Ridley Thomas, membro da Junta Administrativa do condado.

Craig Harvey, legista-chefe do IML, disse que alguns funcionários que indevidamente viram os documentos relacionados à morte de Michael foram advertidos, como manda o regulamento. Ele também descartou a necessidade de mais investigações.

Segundo o "Los Angeles Times", a Junta Administrativa do condado não gostou das descrições detalhadas do corpo de Michael publicadas em tablóides britânicos e no "New York Post" antes do funeral do cantor, realizado em 7 de julho.

Duas semanas atrás, Ridley Thomas pediu uma reunião a portas fechadas com funcionários do IML para expressar suas preocupações. "Depois que o 'The Times' informou esta semana que a certidão de óbito (de Michael) foi vista mais de 300 vezes, inclusive por cerca de seis funcionários do instituto que não estão envolvidos nas investigações, a Junta entrou em contato com a Polícia", ressaltou Thomas.