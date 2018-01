Iman postou mensagens comoventes antes da morte de Bowie

Iman Bowie, modelo e esposa de David Bowie, casada com o lendário músico por 23 anos, publicou uma série de mensagens comoventes no Facebook dias antes de sua morte.

"A luta é real, mas Deus também é", escreveu em suas contas do Twitter e Facebook do domingo, o dia em que seu marido morreu envolvido por familiares depois de uma batalha de 18 meses contra o câncer.

Nas horas seguintes ao anúncio de seu falecimento na segunda-feira, a publicação contava com mais de duas mil mensagens de condolências para a modelo somali-americana de 60 anos e a filha adolescente do casal, Alexandria.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Iman não se pronunciou desde que a morte de seu marido foi anunciada.

"Às vezes você não sabe o verdadeiro valor de um momento até que ele se torne uma memória", publicou no sábado.

Na conta de Iman, foram publicadas uma série de fotografias antigas de Bowie e mensagens amorosas no marco de seu aniversário de 69 anos no sábado.

"Eu te amarei até morrer, eu te verei no céu #hoje, feliz aniversário, sr. Bowie", diz em uma fotografia de seu marido com Tina Turner.

"Feliz aniversário ao homem que caiu na Terra. Para sempre Bowie", dizia em outra foto.

"A vida não se trata de evitar contusões. Trata-se de colecionar as cicatrizes para provar que nos mostramos para isto", publicou na sexta-feira, em sua conta do Twitter, com 108 mil seguidores.

O casal, que viveu um dos casamentos mais duradouros no mundo da fama, celebrou a união em 1992 e dividiu seu tempo entre Londres e Nova York. Sua filha nasceu em 2000.