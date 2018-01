'Imagine' é oficialmente uma música de Lennon e Yoko, comemora o filho Sean Lennon

O músico Sean Lennon, de 41 anos, filho de John Lennon e Yoko Ono, postou em seu Facebook, nesta quarta-feira, 14, que National Music Publishers Association (Associação Nacional de Editores de Música) declarou oficialmente que a célebre canção Imagine, do disco homônimo de John Lennon, de 1971, é de Lennon e de Yoko Ono. Durante mais de 45 anos, a música só trazia Lennon como autor dela.

"Dia de mais orgulho da minha vida: a National Music Publishers Association (Associação Nacional de Editores de Música) acabou de dar o prêmio do centenário (música do século) para Imagine, mas ESPERE! Surpresa! Eles tocaram uma entrevista de áudio de meu pai dizendo (mais ou menos) 'Imagine deveria ter sido creditado como uma música de Lennon/Ono, Se tivesse sido alguém além da minha mulher, eu teria dado crédito a eles'. Corte para: minha mãe explodindo em lágrimas, e então Patti e Patricia Smith tocaram Imagine! Paciência é uma virtude! (PS então eles oficialmente declararam que Imagine é uma música de Lennon/Ono!)", escreveu Sean Lennon, junto com uma foto dele, ao lado da mãe Yoko, Patti e Patricia Smith.

Veja o clipe de 'Imagine':