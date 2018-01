Imagem com suposto line-up do Lollapalooza 2018 vaza na internet

Vazou na internet uma foto com o suposto line-up do Lollapalooza Brasil do ano que vem. Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam e The Killers seriam os headliners do evento. A imagem mostra também a lista completa dos artistas que devem se apresentar no Autódromo de Interlagos, realizado entre os dias 23, 24 e 25 de março. Major Lazer, Kendrick Lamar, Queen of the Stone Age, LCD Soundsystem, Justice, Paramore, Lana Del Rey, Dua Lipa, Tyler the Creator e Mac DeMarco também completam a lista.

