Ilustrando as faixas do CD 'Dorival Caymmi – Centenário'

A Vizinha do Lado

Gravada originalmente em um 78 rpm por Caymmi, em 1946, na Odeon, o samba será cantado por Mario Adnet. Já foi interpretado por Chico Buarque, Lúcio Alves, Astrud Gilberto, Bola Sete, Elza Soares, Miltinho e Bebeto Castilho

Canção da Partida

Outra composição antológica de Dorival, a canção do famoso verso "Minha jangada vai sair pro mar..." foi lançada no LP Caymmi e o Mar, de 1957, também na Odeon. O tema, que já foi gravado por nomes como Maria Bethânia, Nara Leão, Jair Rodrigues, Moraes Moreira, entre outros, será cantada por todos os participantes do disco Dorival Caymmi - Centenário

Dora

Lançada em um 78 rpm por Caymmi na Odeon, em 1945, ganhará voz de Chico Buarque. Já foi gravada por Vinicius de Moraes, Toquinho, Paulinho Nogueira, Severino Araújo, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Paulo Moura e Raphael Rabello

João Valentão

A canção, que será cantada por Dori Caymmi, foi gravada originalmente por Dorival, num 78 rpm em 1953

Sargaço Mar

Lançada em LP por Dorival em 1985, ganhará voz de Nana Caymmi

Saudade da Bahia

Outro clássico de Dorival, foi lançado em LP em 1957 e já teve interpretações de nomes como João Gilberto, Tom Jobim, Elis Regina, Baden Powell e Gilberto Gil. No disco do centenário, será cantada por Caetano

Samba da Minha Terra

Também gravada por João Gilberto, Novos Baianos, Elza Soares, entre outros, o samba foi lançado em 1940, em um 78 rpm do Bando da Lua. Ganhará voz de Gil

O Bem do Mar

Clássica canção praieira de Dorival, foi lançada por ele em LP em 1954. Depois de ter sido gravada por Gal Costa, Jobim, Djavan, Marília Medalha e Mônica Salmaso, será cantada por Dori

A Lenda do Abaeté

O tema, que será interpretado por Nana, foi gravado originalmente por Dorival em um 78 rpm, em 1948. Desde então, ganhou registros de Edu Lobo, Baden Powell, entre outros

Marina

A canção, que ganhará voz de Chico Buarque, foi lançada em um 78 rpm, em 1947, por Francisco Alves. Já foi interpretada por Wilson Simonal, Ary Barroso, Nelson Gonçalves, Dick Farney, Cauby Peixoto, Maria Bethânia e Emílio Santiago

Nem Eu

Gravada originalmente por Dorival, em um 78 rpm, em 1952, a canção, que já foi gravada por nomes como Ângela Maria, Lúcio Alves, Jamelão e Ney Matogrosso, ganhará interpretação de Danilo Caymmi

Rosa Morena

Clássico gravado por João Gilberto, Miltinho, Cyro Monteiro e Elis Regina, foi lançado em um 78 rpm, em 1942, pelo conjunto Anjos do Inferno. No disco, será cantada por Gil

Sábado em Copacabana

Lançada em 1951, em um 78 rpm por Lúcio Alves, na gravadora Continental, a canção foi gravada também por Dorival, Sylvia Telles, Dick Farney e Rosa Passos. No álbum do centenário será interpretada por Caetano

O que É que a Baiana Tem?

Gravada em 78 rpm de 1939 por Dorival e Carmen Miranda, será interpretada no disco por Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil

Vatapá

A música, que será cantada por Danilo Caymmi, foi gravada originalmente pelos Anjos do Inferno, em 78 rpm de 1942. Também foi interpretada por nomes como Gal Costa, João Bosco, Quarteto em Cy e Ney Matogrosso