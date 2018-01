<i>Imagine</i> é música preferida de britânicos acima de 50 anos A canção Imagine, de John Lennon, é a favorita das pessoas que têm mais de 50 anos no Reino Unido, de acordo com uma pesquisa feita por uma rádio britânica. A segunda música preferida é Lady in Red, de Chris de Burgh, seguida por Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. A pesquisa da rádio Smooth entrevistou 3,7 mil pessoas para fazer a lista das 50 músicas preferidas dos ouvintes com mais de 50 anos. Quase metade das 50 músicas preferidas dos entrevistados foi composta nos anos 60. No entanto a música Crazy, composta no ano passado pela dupla de rap Gnarls Barkley, também está na lista. Os Beatles não apareceram entre as dez canções preferidas, mas têm cinco músicas na lista total. Hey Jude apareceu no 15.º lugar e as canções Yesterday, A Day In The Life, I Want to Hold Your Hand e In My Life também entraram na lista. ?O que essa pesquisa mostra é que a geração de ?baby bommers? tem um gosto musical muito variado?, disse o apresentador Mark Goodier, da rádio Smooth. Os ?baby boomers? são a geração nascida após a 2.ª Guerra Mundial, quando a taxa de natalidade passou por um pico. ?Eles podem ser uma geração nostálgica, mas eles claramente não estão presos ao passado e também amam músicas modernas?, disse. A rede de rádios Smooth tem cinco estações que tocam músicas contemporâneas para um público adulto em vários locais da Grã-Bretanha. As 10 preferidas dos com mais de 50 anos de idade: 1. Imagine, John Lennon 2. Lady in Red, Chris de Burgh 3. Stairway to Heaven, Led Zeppelin 4. Stand by Me, Ben E. King 5. Crazy, Gnarls Barkley 6. Perfect Day, Lou Reed 7. Good Vibrations, Beach Boys 8. Bridge Over Troubled Waters, Simon & Garfunkel 9. Closest Thing to Crazy, Katie Melua 10. Whole Lotta Love, Led Zeppelin