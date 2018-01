Igreja quer proibir show de Elton John em festival caribenho O arquidiácono Philip Isaac, de Trinidad e Tobago, país caribenho situado na costa da Venezuela, pediu a proibição da presença no país do cantor britânico Elton John porque ele é um homossexual assumido. Elton John, de 59 anos, fará um show em abril no Festival de jazz de Plymouth, em Tobago, ao lado de Diana Ross, Mary J. Blige, Earth, Wind & Fire e outras atrações. No entanto, segundo informa nesta sexta-feira, 16, o jornal britânico The Times, as forças conservadoras da ilha pretendem vetar sua participação. "Sua visita à ilha pode expor o país à tentação de imitar seu estilo de vida", criticou o arquidiácono Isaac, citado pelo jornal. Os organizadores do festival insistem, no entanto, que o show Elton John, que é a maior atração do festival, está confirmado.