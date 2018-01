Iggy Pop e Stooges se reúnem para show transmitido na web Iggy Pop se irritou com cinegrafistas e se cansou de responder a perguntas de fãs durante um "show secreto" com sua banda punk reunida, The Stooges, em Los Angeles, na terça-feira, 20. O show com nove canções foi gravado em um palco do estúdio 20th Century Fox para ser transmitido pela internet em abril na Yahoo! Music. Cerca de 300 fãs ganharam acesso à gravação pelo site da banda ou por meio de uma rádio local. A apresentação incluiu dois intervalos durante os quais Pop e os irmãos Ron e Scott Asheton se sentaram na frente do palco para responder a perguntas do público, em sua maioria adultos. Fortemente bronzeado e sem camisa, como de costume, Iggy Pop brincou em determinado momento, dizendo "estou começando a me sentir como Paula Abdul aqui." Cada intervalo exigiu reajustes das câmeras e do som, e Iggy não queria ver o ímpeto se dissipar por esses atrasos. "Estou ficando irritado", comentou. A lista de canções incluiu Loose, I Wanna Be Your Dog, T.V. Eye, No Fun, 1970, Fun House, Skull Ring, Trollin e My Idea of Fun, sendo as últimas duas faixas do novo álbum da banda, The Weirdness, o primeiro gravado pelos Stooges em estúdio em mais de 30 anos. ´Físico esbelto´ Iggy Pop, de 59 anos, mergulhou no meio da multidão durante I Wanna Be Your Dog e convidou o público a subir ao palco para dançar com ele em No Fun. Depois do fim do show, percorreu o espaço, agradecendo as pessoas, abraçando-as ou apertando suas mãos, e assinou alguns autógrafos. A banda foi completada pelo veterano roqueiro punk californiano Mike Watt, tomando o lugar do falecido baixista Dave Alexander, e pelo saxofonista Steve MacKay, cujo som mal pôde ser ouvido no meio do barulho. Uma das perguntas feitas a Iggy Pop foi sobre seu físico esbelto. Ele o atribuiu aos exercícios de tai chi chuan, mas disse: "Não encaro isso espiritualmente" e acrescentou uma observação bizarra: "Tive um benfeitor e, quando eu cheguei aos 45 anos, ele disse: ´Ou você vai ficar como uma batata, ou será o cara."´ O guitarrista Ron Asheton comentou: "Lemos muito. Não usamos drogas", motivando muitos risos dos presentes. Explicando que após a separação dos Stooges, em 1974, ele procurava comida nas latas de lixos de um supermercado em Los Angeles, Asheton disse que o reencontro da banda é o momento mais importante de sua carreira. O grupo vai iniciar uma turnê por dez cidades americanas, apresentando-se em teatros e começando em 5 de abril, em Washington.