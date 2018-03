Iggy Pop e Ronnie Wood são homenageados em premiação em Londres

Ronnie Wood também esteve entre os homenageados no evento em Londres organizado pela revista Classic Rock, tendo recebido seu troféu de contribuição destacada das mãos de Pete Townshend, do The Who.

A revista disse que o prêmio foi dado em reconhecimento a "suas realizações musicais com o The Jeff Beck Group, The Faces e agora The Rolling Stones e para homenagear sua presença que nunca envelhece no cenário do rock."

A banda AC/DC recebeu o prêmio de álbum do ano por "Black Ice", que estreou nas paradas como número 1 em 29 países em 2008.

O Iron Maiden ficou com o troféu de Banda do Ano. O Chickenfoot, que inclui Sammy Hagar, do Van Halen, e Chad Smith, dos Red Hot Chili Peppers, entre outros, levou para casa o prêmio de melhor banda nova, e o falecido baterista do Led Zeppelin John Bonham recebeu o Prêmio de Inspiração Tommy Vance.

O troféu de DVD/filme do ano ficou com o documentário "Anvil! The Story of Anvil", sobre a banda de heavy metal canadense formada no final dos 1970 e que viu sua popularidade renascer em decorrência do filme.

(Reportagem de Mike Collett-White)