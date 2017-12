Iggor Cavalera dá peso ao som do Bloody Beetroots no Lollapalooza

Com o reforço do baterista brasileiro Iggor Cavalera, o som do Bloody Beetroots ganhou peso e organicidade. Show vitaminado o grupo fez na tenda eletrônica essa noite, fundindo de tecno a rock'n'rolk dos anos 50, do punk à música orquestral. Foi um dos melhores sets da turnê do grupo, liderado pelo ensandecido Sir Bob Cornelius Rifo. A plateia reagiu bem às mudanças de ritmo, que levavam da psicodelia à batida demolidora de Cavalera. Mas não atraiu tanta gente quanto no Chile e na Argentina.