"Ídolos", do SBT, abre inscrições para segunda temporada Já estão abertas as inscrições para a segunda temporada do programa "Ídolos", do SBT, segundo divulgou nesta segunda-feira a emissora. Para participar do programa, é necessário ter entre 18 a 30 anos e os interessados devem acessar o site oficial da atração. Os candidatos poderão se inscrever também por telefone a partir das 9 horas de quarta-feira. Nesta segunda temporada, as audições acontecerão em Salvador (14/10), Belém (21/10), Belo Horizonte (04/11), Campinas (11/11) e Florianópolis (18/11). O carioca Leandro Lopes foi o vencedor da primeira edição de "Ídolos", que chegou ao fim em julho. A vitória de Leandro, de 22 anos, sobre Lucas Poletto, de 20 anos, rendeu ao SBT, que conseguiu uma média de 16 pontos no ibope, o primeiro lugar da audiência durante 25 minutos. Ídolos: versão brasileira de "American Idol" O programa estreou no canal de Silvio Santos em 5 de abril. E assim como a versão norte-americana, foi exibido às quartas e quintas neste horário. Foram 12 mil inscritos em todo o País. Desse grupo, ficaram 117 pré-finalistas. A partir do dia 5 de maio, Ídolos passou a ser exibido ao vivo, mostrando os shows dos 30 finalistas e a votação dos jurados - Carlos Eduardo Miranda, Arnaldo Saccomani, Cynthia Zamorano (Cyz) e Tomas Roth. "American Idol" é um dos programas de maior audiência da TV americana. Lá, como aqui, o público é quem escolhe o grande vencedor, mas, ao invés dos quatro jurados da versão brasileira, são três: Randy Jackson, famoso produtor norte-americano, a cantora Paula Abdul e o ótimo Simon Cowell, produtor inglês. De sua primeira temporada, saiu a genérica cantora Kelly Clarkson, que faturou dois Grammys em fevereiro, inclusive batendo o ex-beatle Paul McCartney como melhor "performance pop" do ano. Clarkson provou que a fórmula, pelo menos em sua versão original, deu muito certo. Segunda temporada de "Ídolos". Inscrições por telefone: (11) 3616-7655.