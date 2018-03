Ídolo teen Justin Bieber lidera paradas nos EUA e Canadá

LOS ANGELES (Billboard) - O ídolo pop canadense Justin Bieber estreou como número 1 nas paradas de álbuns da América do Norte, nesta quarta-feira, tornando-se o artista solo homem mais jovem a conquistar essa façanha desde Stevie Wonder, em 1963.

Bieber, que tem 16 anos, vendeu 283 mil cópias de seu segundo álbum, "My World 2.0", na semana encerrada em 28 de março, segundo a Nielsen SoundScan, que compila dados sobre as vendas de música.

Em 1963, quando tinha 13 anos, Stevie Wonder passou uma semana como número 1 com "Little Stevie Wonder/The 12 Year Old Genius". Como indica o título, ele gravou o álbum quando tinha apenas 12 anos.

O primeiro álbum de Justin Bieber, "My World", saltou cinco posições, chegando ao número 5, com vendas de 50 mil cópias. O álbum estreou em novembro passado com o 6o lugar e já vendeu 1,1 milhão de exemplares.

O rapper 50 Cent foi o último artista a ter dois álbuns entre os Top 5 que não foram lançados simultaneamente. Em abril de 2003 ele estreou como número 2 com o CD/DVD "The New Breed", ao mesmo tempo em que estava na quinta posição com "Get Rich Or Die Tryin.'"

O novo álbum de Bieber também estreou como número 1 no Canadá.

A cantora de R&B Monica estreou como número 2 na parada norte-americana, depois de seu álbum "Still Standing" vender 184 mil cópias. É a segunda melhor semana de vendas e posição nas paradas dela, atrás apenas da estreia com 186 mil unidades vendidas de "After the Storm", seu álbum de 2003 que foi líder na semana de seu lançamento.