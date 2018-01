Ice Cube ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood

O rapper e ator Ice Cube inaugurou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood na segunda-feira, 12, e agradeceu todos os que ajudaram sua carreira na música e nos filmes.

Amigos e familiares compareceram à cerimônia na avenida Hollywood Boulevard, incluindo Dr. Dre, ex-integrante do pioneiro grupo de "gangsta" rap N.W.A.

"Sabe, você não chega aqui sozinho, e quando está em ascensão fazendo música, filmes, tentando ser criativo, você nunca imagina que vai estar na Calçada da Fama de Hollywood um dia", disse Ice Cube.

"Então hoje realmente não se trata do Ice Cube, trata-se de todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui", acrescentou.

Ice Cube, nascido O'Shea Jackson, conquistou fama nos anos 1980 ao lado de Dr. Dre no influente grupo de rap N.W.A., da Costa Oeste dos Estados Unidos, escrevendo muitas das letras de seu emblemático disco "Straight Outta Compton".

Depois de deixar o grupo devido a uma desavença relativa a direitos autorais, ele lançou seu primeiro álbum solo, "AmeriKKKa's Most Wanted", em 1990.

O rapper começou a atuar em filmes em 1991 estrelando "Os Donos da Rua", filme de John Singleton sobre a vida em um gueto de Los Angeles. Desde então ele atuou nos filmes "Sexta-Feira Em Apuros", "Uma Turma do Barulho" e "Três Reis".

Ice Cube também foi produtor da cinebiografia "Straight Outta Compton", de 2015, que conta a história do N.W.A. Seu filho, O'Shea Jackson Jr., o interpretou no filme.