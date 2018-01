Ian Paice, do Deep Purple, sofre derrame e banda cancela shows

Ian Paice, baterista da banda britânica Deep Purple, sofreu um derrame na última terça-feira, 14, e a banda cancelou as apresentações que faria esta semana em Estocolmo e Gothenburg.

"Sinto muito por não ser capaz de tocar para vocês. E sinto por mim também", disse o músico, de 67 anos. "São os primeiros shows que perco desde a formação do Deep Purple, em 1968", afirmou.

O baterista fez um detalhado comunicado sobre seu problema com o objetivo de encerrar "especulações e rumores". "Na manhã do dia 14 de junho, eu acordei e senti o lado direito do meu corpo anestesiado. Não conseguia controlar minha mão direita e meus dedos. Então, encaminhei-me para o hospital e foi diagnosticado que sofri um 'mini-derrame'. A equipe do hospital em Estocolmo foi maravilhosa e iniciaram o tratamento imediatamente", explicou na nota.

Ian Paice também contou que seus exames médicos não indicaram que o problema seja permanente. "Estou muito esperançoso de recomeçar a turnê no próximo mês", afirmou. O Deep Purple tinha shows programados para a Suécia e Dinamarca.

Uma das lendárias bandas de heavy metal e hard rock, o Deep Purple acaba de gravar um novo álbum, previsto para ser lançado no fim deste ano. O último disco do grupo, Now What?!, é de 2013. O baterista Ian Paice é atualmente único músico da formação original do Deep Purple, criado em 1968 em Hertfordshire, na Inglaterra.