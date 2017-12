<i>A Filha do Regimento</i>, uma ópera bem-humorada Poucos naquela noite de fevereiro de 1840 imaginariam que A Filha do Regimento se transformaria em uma das mais queridas comédias de Donizetti e que, depois de décadas fora dos palcos, passaria, em pleno início do século 21, por um processo de reavaliação com diversas montagens mundo afora - inclusive em São Paulo, onde abre sábado, 21, a temporada de óperas do Teatro Municipal. A produção de A Filha do Regimento faz parte do projeto A Comédia na Ópera, que leva ao Municipal ainda este semestre O Chapéu de Palha de Florença, de Nino Rotta, e A Italiana em Argel, de Rossini. "É uma comédia rasgada, irreverente, em que tudo dá certo", diz o diretor cênico André Heller. "O primeiro ato se passa durante uma batalha, mas não há um só tiro, ninguém morre, a heroína nem fica louca nem morre", brinca. O enredo é simples. A jovem Marie é abandonada ainda criança e criada em meio a um grupo de soldados. Já crescida, precisa escolher entre eles seu marido - mas conhece o jovem prisioneiro tirolês Tonio. E os dois, claro, se apaixonam. O rapaz resolve virar soldado para estar apto a casar-se com a amada. Mas a chegada da Marquesa de Birkenfeld traz revelações sobre o passado e a origem de Marie, o que vai fazer com que o final feliz dos amantes demore mais para acontecer. Estréia em 1840 Estreada em 1840, a ópera foi escrita em francês. Donizetti, após alguns fracassos em sua terra natal, a Itália, foi tentar em Paris a sorte - o que significou se encaixar no estilo que chamamos de opera-comique, em que as partes musicais são intercaladas por diálogos falados. No mesmo ano, no entanto, Donizetti prepararia uma versão em italiano para a estréia da ópera no Scala de Milão. Em seguida, a produção viajou por toda a Europa e chegou até aos Estados Unidos - e, a cada cidade, a reação de público e crítica era um pouco melhor. A questão era basicamente a seguinte: aos primeiros ouvintes da ópera parecia que Donizetti estava apenas levando para a França a fórmula que começava a ficar gasta da ópera cômica italiana; à medida que se foi ouvindo a música com mais atenção, no entanto, percebeu-se que a combinação das duas escolas se dá de maneira original, resultando em uma partitura cheia de sutilezas, de tom leve, com momentos de exaltação (como a ária Ah, Mes Amis! do tenor), humor rasgado (a lição de canto no segundo ato) e outros mais envolventes (o dueto entre Marie e Tonio). "Em muitos aspectos, A Filha do Regimento me parece mais interessante que muitas outras obras de Donizetti como a própria Lucia", diz o maestro José Maria Florêncio, que comanda a Sinfônica Municipal. "Acho ela melhor tanto em termos de libreto como em termos de instrumentação. E o que para muitos é um problema, a união entre o bel canto italiano e a opera-comique, para mim é um de seus aspectos mais interessantes, ao qual, claro, é preciso prestar atenção." Versão francesa Florêncio optou por utilizar a versão francesa da ópera. Não se trata apenas da língua em que se canta, ele explica - na versão italiana, entre outras mudanças, Tonio perde uma de suas árias, ganha um outro dueto com Marie e os diálogos falados ganham acompanhamento musical. A escolha do maestro é justa. É no seu original que a partitura de Donizetti soa mais interessante. E a manutenção dos diálogos falados acaba servindo também à concepção do diretor André Heller-Lopes, que assina a tradução/adaptação dos diálogos. "Procurei respeitar, claro, o texto original mas com o cuidado de aproximar a ópera dos dias de hoje. Essa ópera nunca foi feita em São Paulo. É quase como uma estréia. E quis recriar para o público paulistano a experiência que o público francês teve em 1840", diz o diretor. A Filha do Regimento. Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/n.º, 11-3222-8698. Sáb., 2.ª, 4.ª, 6.ª(27), 20h30; dom. (29), 17 horas. R$ 20 a R$ 40 e de R$ 10 a R$ 20 (2.ª). Até 29/4