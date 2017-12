Sucesso na tevê como protagonista da série House, o ator e cantor Hugh Laurie anuncia shows pelo Brasil, em março de 2014. Ele passará por cinco cidades - Rio de Janeiro (dia 20/3, no Citibank Hall), Belo Horizonte (21/3, no Chevrolet Hall), Curitiba (dia 25/3, no Teatro Positivo), Porto Alegre (dia 27/3, no Teatro do Sesi) e São Paulo (dia 29/3, no Citibank Hall). Os ingressos para os shows de Hugh Laurie estarão disponíveis nas bilheterias oficiais, pela internet (www.ticketsforfun.com.br); pelo telefone 4003-5588 e (41) 3315-0808 (somente Curitiba).

Nessa turnê brasileira, o astro britânico, que canta, toca piano e guitarra, apresentará canções deu seu segundo álbum intitulado Didn't It Rain, que inclui canções de artistas pioneiros do blues, como WC Handy (St. Louis Blues) e Jelly Roll Morton (I Hate A Man Like You), até artistas mais recentes, como Dr. John (Wild Honey) e Alan Price, do The Animals (Changes). Seu primeiro trabalho Let Them Talk, lançado em 2011, vendeu quase um milhão de cópias no mundo, revivendo clássicos do Blues de New Orleans.