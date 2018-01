Houston vai sediar o Grammy Latino em novembro A Academia Latina de Gravação escolheu Houston, com sua grande comunidade hispânica, para sediar a 9 cerimônia anual do Latin Grammy Awards, prevista para ir ao ar na televisão em novembro. Como os Grammy, considerados os mais importantes prêmios musicais dos Estados Unidos, os Latin Grammy premiam a excelência em canções, música e performances de artistas latinos. Na cerimônia do ano passado, em Las Vegas, acompanhada por 12 milhões de telespectadores, o cantor dominicano Juan Luis Guerra, o grupo porto-riquenho Calle 13 e Ricky Martin estiveram entre os principais vencedores. Guerra recebeu cinco Latin Grammy, incluindo o troféu de álbum do ano por "La Llave De Mi Corazon. A Academia Latina de Gravação foi criada em 1997 pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Música Gravada, dos EUA, que anualmente entrega os Grammy. Foi o primeiro empreendimento internacional do grupo. Conhecida sobretudo por sediar grandes multinacionais petrolíferas e de gás natural, Houston é a quarta maior cidade dos EUA, perdendo apenas para Nova York, Los Angeles e Chicago. Os hispânicos compõem o maior grupo cultural de Houston e são 37 por cento da população da cidade, segundo o censo 2000 nos EUA. A cerimônia do Latin Grammy já foi realizada em anos anteriores em Miami, Nova York e Las Vegas. Ela é televisionada pela Univision, a maior rede de TV americana em língua espanhola. As indicações aos prêmios serão anunciadas em 10 de setembro, e a cerimônia será transmitida em 13 de novembro.