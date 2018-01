Horário do show do Coldplay em São Paulo sofre alteração

O primeiro show desta temporada da banda Coldplay no Brasil, que será realizado na noite de terça-feira, 7, no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, começara 1 hora mais tarde. A apresentação deverá ter início às 22h e não às 21h, como estava previsto anteriormente.

Segundo informações da produtora do show, houve problemas com a importação dos efeitos especiais que estarão presentes na performance da banda britânica. Jon Hopkins e a cantora Iza, portanto, se apresentarão às 17h e às 20h30, respectivamente.

De acordo com a produtora, o horário do segundo show do Coldplay em São Paulo, nesta quarta-feira, 8, está mantido para as 21h. A trupe de Chris Martin também toca em Porto Alegre no sábado, 11. Os ingressoas para todos os shows do Coldplay no Brasil estão esgotados.

