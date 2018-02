One Direction vai fazer pausa, mas não vai se separar, de acordo com membros

Niall Horan, da boyband de sucesso One Direction, disse nesta segunda-feira, 24, que o grupo britânico fará uma "pausa bem merecida" no ano que vem, mas que não está se separando.

Horan, de 21 anos, disse aos 23 milhões de fãs no Twitter que o grupo continuará fazendo turnês e tocando músicas novas, depois que um jornal britânico afirmou que a banda faria uma pausa de um ano para que seus membros pudessem seguir interesses distintos.

"Não estamos nos separando, mas faremos uma pausa bem merecida em algum momento do ano que vem", disse ele. "Não se preocupem, ainda temos muita coisa que queremos alcançar."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ok so Lots of rumours going round. We are not splitting up, but we will be taking a well earned break at some point next year — Niall Horan (@NiallOfficial) 24 agosto 2015

Outro membro da banda, Louis Tomlinson também se manifestou pelo Twitter: "O apoio de vocês é realmente indescritível! É só uma pausa, não estamos indo a lugar nenhum!";

Your support is truly indescribable! It's just a break :) we're not going anywhere !! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 24 agosto 2015

Um representante da banda na Sony Music se recusou a falar com a Reuters sobre o assunto.

A banda, formada por Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e Harry Styles, conquistou sucesso internacional após terminar em terceiro lugar no programa de calouros britânico X Factor, em 2010.

A pausa será feita após a banda, reduzida para quatro integrantes depois da saída de Zayn Malik neste ano, lançar seu quinto álbum, em março, de acordo com a reportagem do jornal The Sun.

"Os meninos estão juntos há cinco anos, que é um tempo incrível para qualquer boyband", disse uma fonte ao The Sun.

"Eles merecem totalmente pelo menos um ano para trabalharem em seus próprios projetos. Não há disputas entre eles e eles todos estão 100 por cento decididos", acrescentou.

O último show marcado do grupo será em Sheffield, Inglaterra, em 31 de outubro. Eles promoverão o novo álbum em fevereiro, após uma pausa no Natal, informou o The Sun.