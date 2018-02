Homem ataca com serrote e fere cantoras de grupo pop japonês

Duas cantoras do famoso grupo pop nipônico feminino AKB48 ficaram feridas após um homem, que acabou preso, as atacou com um serrote em um evento celebrado na prefeitura de Iwate (Japão), informaram os jornais locais.

A polícia informou que duas cantoras, Rina Kawaei, de 19 anos, e Anna Iriyama, de 18, e um membro masculino da comitiva do grupo deram entrada na emergência de um hospital com feridas nas mãos e na cabeça, ainda que não foram informadas a gravidade das lesões. As autoridades afirmaram que ninguém perdeu a consciência.

O suposto autor dos ataques, Satoru Umeta, de 24 anos, foi preso pela polícia e acusado de tentativa de assassinato. Fontes da investigação confirmaram o ataque de serrote a três pessoas.

O grupo AKB48 é um dos grandes sucessos da cultura popular nipônica dos últimos anos e bastante famoso nos países asiáticos. Formou-se em 2005 pelo produtor musical Yasushi Akimoto com a ideia de criar um grupo feminino com muitas integrantes - 48 no total - que tivesse seu próprio teatro em Akihabara (daí surgiu a sigla AKB), onde as integrantes pudessem atuar diariamente para seus fãs. (Tradução: Gabriel Perline)