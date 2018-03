Homem acusa Eminem de agressão em clube de strip-tease

Um homem processou o rapper Eminem por acontecimentos ocorridos em 2006, quando o cantor supostamente o bateu em um banheiro de um clube de strip-tease em Detroit. Segundo o jornal The Detroit News, Miad Jarbou apresentou a denúncia na quinta-feira, 3, na Corte de Oakland County. No documento, Jarbou pede mais de US$ 25 mil em danos. A ação indica que Eminem atacou Jarbou em 13 de julho de 2006, em um clube chamado Cheetah's On the Strip Gentlemen's Club. Uma mensagem em busca de comentários foi deixada na sexta pela agência Associated Press ao porta-voz do Eminem, mas não foi respondida até o momento. Emimem, cujo nome real é Marshall Bruce Mathers III, não foi acusado na época do incidente, apesar dos relatórios apresentados. O clube está localizado na Eight Mile Road, a fronteira entre Detroit e um subúrbio no norte do país que se tornou célebre graças ao filme que o rapper lançou em 2002, 8 Mile.