Hollywood presta homenagem a Michael Jackson

Hollywood prestará nesta sexta-feira a primeira homenagem oficial a Michael Jackson, colocando uma coroa de flores sobre sua estrela na Calçada da Fama.

O "rei do pop" morreu nesta quinta-feira repentinamente e por causas ainda desconhecidas em um hospital de Los Angeles, para onde foi encaminhado em uma ambulância e em coma, estado em que foi encontrado em sua mansão no luxuoso bairro de Bel Air.

O grupo responsável pela administração da Calçada da Fama e do famoso letreiro de Hollywood vai colocar flores sobre a estrela dedicada ao músico.

A estrela com o nome de Michael ficou escondida sob um tapete vermelho durante todo o dia por causa da pré-estreia do filme "Brüno", com o comediante Sacha Baron Cohen, que chega aos cinemas em 10 de julho.

Alguns dos fãs de Michael também foram nesta quinta à estrela dedicada ao grupo Jackson Five, e outros chegaram a prestar homenagem erroneamente em uma outra estrela, dedicada a um locutor de rádio americano que tinha o mesmo nome do "rei do pop".

A notícia da morte de Michael tomou conta de todas as manchetes nos Estados Unidos, e gerou milhares de mensagens de condolências de anônimos e celebridades.

A atriz Elizabeth Taylor, de 77 anos, disse que ficou "devastada" com a notícia, assim como a "rainha do pop" Madonna, que afirmou que "o mundo perdeu um grande artista".

Lisa Marie Presley, que foi casada com Michael entre 1994 e 1996, disse estar "muito triste e confusa".

"É uma perda tão grande em tantos sentidos que estou sem palavras", indicou.

"Meu coração está partido, por causa de sua família e de seus filhos, que sei que eram tudo para ele", concluiu.