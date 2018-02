"Thriller" de Michael Jackson está a caminho de se transformar em um filme de Hollywood na mão da produtora GK Films, que negocia a aquisição dos direitos para desenvolver o projeto, informou nesta quarta-feira o blog The Playlist.

O filme tem associação com o diretor The Playlist, que foi amigo do "rei do pop" e realizador do filme póstumo "This is It" (2009). Jeremy Garelick ("The Break-Up", 2006) está escalado como roteirista.

A produção, está prevista para contar com menos de 50 milhões de dólares, explorará a história da canção "Thriller" e seu memorável vídeo musical de quase 14 minutos com zumbis dançando pelas ruas.

O disco "Thriller" (1982) foi reeditado em 2008 para comemorar os 25 anos de seu lançamento e é a discografia mais vendida da história, com mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo.

O LP ganhou oito Grammy e quase 60 discos de platina, o que rendeu a Jackson o título de "rei do pop".

Jackson faleceu em 25 de junho de 2009 por causa de uma intoxicação aguda de anestésicos.

