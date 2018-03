Hole, de Courtney Love, e Lynyrd Skynyrd são confirmados no SWU

A banda Hole, de Courtney Love, e o grupo de rock Lynyrd Skynyrd foram confirmados na programação do festival SWU, que acontece entre 12 e 14 de novembro em Paulínia, no interior de São Paulo. O Hole se apresenta no palco New Stage, o Lynyrd Skynyrd tocará no palco principal, ambos no dia 13.

A banda liderada pela ex-mulher de Kurt Cobain trabalha na divulgação do disco mais recente, Nobody's Daughter, de 2010. Exinto oficialmente em 2002, após 13 anos de carreira, o grupo de rock alternativo retornou aos palcos em 2009, sendo Courtney Love a única integrante original.

O Lynyrd Skynyrd tem mais de 40 anos de estrada e já lançou 11 álbuns de estúdio. O grupo, que ficou famoso nos anos 70, teve parte dos integrantes e do principal compositor Ronnie Van Zant mortos em um acidente de avião em 1977. A banda retornou em 1987, tendo como líder Johnny Van Zant, e continua a gravar e a se apresentar até hoje. God & Guns, seu trabalho mais recente, é de 2009.

No início da semana foram anunciadas mais cinco atrações nacionais. Marcelo D2, que se apresenta dia 12, e Ultraje A Rigor, que toca no dia 13. Também foram incluídas no festival as bandas Apolonio, Medulla e Sabonetes.

O SWU tem mais de 70 atrações confirmadas. Faith No More, Sonic Youth, Snoop Dogg, Black Eyed Peas, Peter Gabriel, Megadeth, Alice in Chains, Kanye West, Stone Temple Pilots, Miyavi, Damian Marley e Down são alguns deles.

Os ingressos estão à venda por R$ 210 (pista) ou R$ 535,50 (passaporte para os 3 dias) no site www.ingressorapido.com.br, pelo telefone 4003-1212 de segunda a sábado, das 9h às 22h, e nos domingos e feriados das 11h às 22h e nos pontos de venda credenciados.

Este ano, as apresentações serão divididas em três palcos (Energia, Consciência e New Stage) e uma tenda de música eletrônica (Greenspace). A área vip será deslocada para a lateral dos palcos, com lotação menor, de 4 mil pessoas. A área destinada ao camping terá capacidade para 10 mil pessoas.