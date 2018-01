Hoje foi Londres que ganhou show surpresa de Paul McCartney

Novamente o ex-beatle Paul McCartney surpreende com um show surpresa. Dessa vez foi nesta sexta-feira em Covent Garden, centro de Londres, e reuniu cerca de dois mil curiosos. A apresentação durou aproximadamente 20 minutos e faz parte da campanha para divulgar seu mais recente álbum, New. Em sua conta no Twitter, Paul havia anunciado que faria a apresentação.

Já no palco improvisado, avisou o público: "Nós estamos tocando algumas músicas do nosso último álbum, então tirem os fones de ouvido" , disse McCartney . E, depois de tocar algumas canções do novo trabalho, finalizou despedindo-se dos presentes: "Obrigado . Ok, agora voltem ao trabalho". Essa foi a segunda apresentação relâmpago de Paul McCartney, que há uma semana fez o mesmo em Times Square, em Nova York.