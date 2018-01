'Hoje em dia não tem mais forró em festa junina, só sertanejo. Virou uma monocultura', diz Falamansa

O Falamansa participou ao vivo do Estadão + Música na tarde desta quarta-feira, 21. A banda, que lançou recentemente o disco Lá da Alma, falou sobre a ausência do forró nas festas juninas pelo Brasil. O ritmo, tão tradicional nesta época do ano, perdeu espaço para a música sertaneja. "Hoje em dia não tem mais forró em festa junina, só sertanejo. Virou uma monocultura. Isso é errado. As raízes dessas festas pertencem ao forró. Estamos tirando o que é da cultura para colocar o que vende. Isso não é arte, não é cultura", desabafou Tato, vocalista do Falamansa.

A banda também falou sobre o preconceito em relação ao forró e aos nordestinos. "O nordeste é um lugar abençoado. Algumas pessoas ainda olham de forma torta para esse povo tão aguerrido. Foram eles que construíram as grandes metrópoles e comandam as maiores cozinhas gastronômicas do País", afirmou Alemão.

O Estadão + Música vai ao ar todas as quartas-feiras, às 15h, e sempre recebe um artista ao vivo para tocar e conversar sobre música.