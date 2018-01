Hitler foi escondido em capa dos Beatles, diz jornal O ditador nazista Adolf Hitler está escondido na célebre capa do álbum dos Beatles Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, afirma uma reportagem do jornal britânico The Independent On Sunday. O repórter Anthony Barnes entrevistou o criador da foto que reúne dezenas de personalidades de várias épocas, o artista britânico Peter Blake, e ele revelou que a imagem de Hitler aparece em várias fotos de outros ângulos que acabaram não sendo divulgadas. No retrato que acabou sendo usado na lendária capa, Hitler fica encoberto em parte pelo baterista Ringo Starr e pelo atleta e ator Johnny Weissmuller, que viveu o Tarzan na telona. Segundo a reportagem, a idéia de incluir o ditador na lista de personalidades foi do cantor e guitarrista John Lennon, que queria também que Jesus Cristo e Mahatma Gandhi aparecessem na foto. Durante décadas, acreditou-se que a vontade de Lennon tivesse sido recusada por causa da polêmica que ela causaria. Lista de nomes Blake disse que pediu a cada um dos Beatles que fizesse uma lista com os rostos que gostariam de ver na capa. George Harrison, profundamente influenciado pela cultura indiana, foi o responsável pela inclusão de diversos gurus, enquanto Ringo Starr aceitou as escolhas dos outros, segundo a reportagem britânica. Já John Lennon teria tido a intenção de ser "arrojado e audacioso", segundo uma declaração de Paul McCartney citada pelo Independent. Jesus teria sido descartado logo de início, segundo o jornal, por causa da polêmica com cristãos detonada em 1966 por uma declaração de John Lennon - que afirmou que os Beatles eram "maiores do que Cristo". Já o líder pacifista indiano acabou sendo editado e apagado da imagem final, segundo Blake, enquanto Hitler continuou lá, embora "escondido". O disco, lançado no chamado "verão do amor", de 1967, já vendeu mais de 32 milhões de cópias em todo o mundo até hoje, e a famosa capa serviu de inspiração para inúmeras outras capas, fotos e obras de arte.