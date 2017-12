Hit entre as meninas, Jake Bugg carece de musculatura no Lollapalooza

O show de Jake Bugg atraiu pequena multidão, com predominância de meninas, ao Palco Interlagos. Apesar de não dançar nem fazer rachas de carros, ele exerce fascínio por ser menino bem-apanhado, mas seu folk carece de musculatura, de maturação.

Seus ídolos do passado fizeram uma música que se caracterizava por ser incômoda, ardida, e Bugg é macio, levemente alienado. Seus temas são pop, como Seen it All, e sua performance não é mobilizadora. Cantando, às vezes parece um grilo hillbilly, é mais charme que sustância. Mas fez grande sucesso no Lolla essa noite.