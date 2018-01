Hit de Whitney é eleito melhor canção romântica em votação nos EUA

Ela teve 38 por cento dos votos entre os adultos da pesquisa Harris Interactive, e liderou entre norte-americanos divorciados, separados e viúvos. Mais de 2.000 pessoas votaram pela Internet entre 40 canções de várias décadas.

"Unchained Melody" (dos Righteous Brothers), "When a Man Loves a Woman" (Percy Sledge), "You Are So Beautiful" (Joe Cocker) e "How Deep is Your Love" (Bee Gees) completam as cinco primeiras posições.

"I Will Always Love You" foi composta e gravada originalmente em 1974 pela cantora country Dolly Parton, mas faria sucesso em 1992 na voz de Whitney, ao ser incluída na trilha do filme "O Guarda-Costas".

(Reportagem de Patricia Reaney)