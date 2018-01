História da dupla pop Milli Vanilli vai virar filme A história da dupla pop Milli Vanilli, formada na Alemanha nos anos 80 pelos jovens Fab Morvan e Rob Pilatus, vai em breve virar filme de Hollywood, seguindo os passos cinematográficos de ícones da música americana, como Ray Charles e Johnny Cash. A publicação especializada Daily Variety disse, nesta quinta-feira, 15, que a Universal Pictures está pré-produzindo um longa sobre a dupla, que teve de devolver um Grammy de melhor artista revelação em 1990 devido à descoberta de que os dois apenas faziam play back das canções registradas por outros artistas em estúdio, como Charles Shaw, Johnny Davis, e Brad Howell. O projeto será escrito e dirigido por Jeff Nathanson para o estúdio, que é controlado pela General Electric. Nathanson tem no currículo o roteiro de Prenda-me se For Capaz, filme com Leonardo Di Caprio. Ele já obteve a cooperação de um dos integrantes da dupla, Fabrice Morvan, que há anos tenta retomar a carreira artística, e também dos herdeiros de seu colega, Rob Pilatus, morto em 1998, vítima de overdose. "Sempre fui fascinado pela noção de falsidades e fraudes, e neste caso eram caras que conseguiram o maior dos golpes, vendendo 30 milhões de compactos e 11 milhões de LPs, e depois virando o maior motivo de risadas no mundo do entretenimento pop", disse Nathanson à Daily Variety.